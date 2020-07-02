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У МВФ відреагували на відставку Смолія

Новини » Політика     02.07.2020 - 11:15
У МВФ відреагували на відставку Смолія
Фото: МВФ (колаж РБК-Україна)

МВФ вважає, що Україна повинна зберегти незалежність центрального банку

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прокоментував заяву про відставку голови Нацбанку України Якова Смолія. У фонді вважають, що Україна повинна зберегти незалежність центрального банку.

Про це повідомляє Reuters.

У МВФ заявили, що країна домоглася істотних успіхів у досягненні стабільності цін і це говорить про те, що незалежний центральний банк є ключовим елементом сучасної макроекономічної політики.

"Ось чому незалежність НБУ знаходиться в центрі програми для України, підтримуваної фондом, і чому вона повинна підтримуватися при новому голові", - повідомляє МВФ.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив про політичний тиск.

"Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою, покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку і взаємодію з іншими державними органами", - написав він.

Через декілька годин на цю заяву відреагували посли країн "Великої сімки" (G7). Вони закликали не підривати цю інституцію, оскільки це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в Україні.

У коментарі РБК-Україна перший заступник голови комітету з питань податкової та фінансової політики ВР Ярослав Железняк допустив, що через це можливе значне послаблення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс в Раду постанову про звільнення Смолія.

Відзначимо, Офіс президента опублікував заяву після відставки голови Національного банку України.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України отставкаМВФЯків Смолій
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