Названо трійку країн, де найактивніше голосували українці

Центральна виборча комісія (ЦВК) назвала трійку країн, де найктисніше голосували українці у другому турі виборів 2019. Про це повідомила у Facebook голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

ЦВК обробила всі 100% попередніх протоколів закордонного виборчого округу. Загалом, 21 квітня за межами країни проголосували 59 830 українців. Це майже на 5 тис. більше від дня голосування 31 березня.

У списки виборців у 72 країнах цього разу було внесено 449 тис. 174 виборців.

"А от трійка країн, де найбільше проголосувало наших співвітчизників не змінилася: Польща - 7 880; Німеччина - 6 962; Італія - 5 901", - повідомила Сліпачук.

Раніше повідомлялося, що за результатами виборів 2019 на закордонному виборчому окрузі більшу частину голосів отримав діючий президент Петро Порошенко. За цього проголосували 54,73%. Його опонент Володимир Зеленський отримав 43,78% голосів виборців.

Нагадаємо, станом на ранок 22 квітня Центрвиборчкому залишалося обробити 10% протоколів. На даний момент з впевненим відривом лідирує Володимир Зеленський з результатом 73,18%. Порошенко набирає менше 25%.