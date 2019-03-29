Названий суперник Усика в дебютному бою у суперважкій вазі

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проведе свій перший поєдинок в суперважкій ваговій категорії проти камерунця Карлоса Такама. Про це повідомив промоутер українця Едді Хірн, передає BoxingScene.

За його словами, найбільш ймовірними варіантами для проведення бою вважаються дати 17 і 25 травня, а остаточне рішення з цього питання буде протягом найближчих днів.

Наступний бій Усика повинен був відбутися 18 травня в Чикаго, але Хирн намір перенести дату, тому що в цей день пройде зустріч важкоатлетів Деонтея Уайлдера проти Домініка Брізіла.

Напередодні Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA, яка зобов'язала українця провести захист пояса з росіянином Денисом Лебедєвим.

Пізніше організація підтвердила, що отримала заяву від Усика про зміну вагової категорії, тому чемпіонський пояс у першій важкій вазі тепер вакантний.

"У середу Усик відправив в WBA офіційний лист, в якому висловив бажання виступати у важкій вазі. З цієї причини пояс WBA (Super) тепер вакантна", - йдеться на офіційній сторінці WBA в Twitter.