Назван соперник Усика в дебютном бою в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелой весовой категории против камерунца Карлоса Такама. Об этом сообщил промоутер украинца Эдди Хирн, передает BoxingScene.

По его словам, наиболее вероятными вариантами для проведения боя считаются даты 17 и 25 мая, а окончательное решение по этому вопросу будет в течение ближайших дней.

Следующий бой Усика должен был состояться 18 мая в Чикаго, но Хирн намерен перенести дату, потому что в этот день пройдет встреча тяжеловесов Деонтея Уайлдера против Доминика Бризила.

Накануне Усик отказался от титула Всемирной боксерской ассоциации - WBA, которая обязала украинца провести защиту пояса с россиянином Денисом Лебедевым.

Позже организация подтвердила, что получила заявление от Усика о смене весовой категории, поэтому чемпионский пояс в первом тяжелом весе теперь вакантен.

"В среду Усик отправил в WBA официальное письмо, в котором выразил желание выступать в тяжелом весе. По этой причине пояс WBA (Super) теперь вакантен", - говорится на официальной странице WBA в Twitter.