Усик погодив умови бою для дебюту в суперважкій вазі

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Суперником українця буде важкоатлет Карлос Такам

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) погодив умови свого наступного поєдинку з важковаговиком Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО). Про це повідомляє журналіст The Ring Майк Коппінджер в Twitter.

Бій відбудеться 18 травня в Чикаго. Транслювати у прямому ефірі його буде стрімінгова платформа DAZN.

SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 21, 2019

Журналіст також зазначив, що український чемпіон знаходиться на шляху переходу в суперважку вагову категорію.

Раніше для дебюту Усика в суперважкому дивізіоні розглядалася кандидатура росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).

Нагадаємо, незабаром українець може позбутися першого титулу. WBA зобов'язала Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва.