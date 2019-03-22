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Усик погодив умови бою для дебюту в суперважкій вазі

Новини » Спорт    22.03.2019 - 09:53
Усик погодив умови бою для дебюту в суперважкій вазі
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Суперником українця буде важкоатлет Карлос Такам

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) погодив умови свого наступного поєдинку з важковаговиком Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО). Про це повідомляє журналіст The Ring Майк Коппінджер в Twitter.

Бій відбудеться 18 травня в Чикаго. Транслювати у прямому ефірі його буде стрімінгова платформа DAZN.

Журналіст також зазначив, що український чемпіон знаходиться на шляху переходу в суперважку вагову категорію.

Раніше для дебюту Усика в суперважкому дивізіоні розглядалася кандидатура росіянина Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО).

Нагадаємо, незабаром українець може позбутися першого титулу. WBA зобов'язала Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва.

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