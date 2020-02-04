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ВООЗ відмовилася визнати початок пандемії коронавіруса

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 15:05
ВООЗ відмовилася визнати початок пандемії коронавіруса
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

За словами представника ВООЗ, спалах являє собою не пандемію, а епідемію з множинними вогнищами"

Голова підрозділу з пандемічним і епідемічних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сільвія Бріан заявила, що поширення коронавіруса типу 2019-nCoV поки не досягло такого рівня, щоб можна було говорити про початок пандемії. Про це повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що спалах являє собою не пандемію, а епідемію з множинними вогнищами".

"Поки що у нас не пандемія, ми знаходимося на стадії епідемії коронавіруса з множинними вогнищами і намагається погасити кожен з цих вогнищ", - заявила Бріан.

Нагадаємо, станом на 4 лютого, у світі зафіксовано більше 20 тис. випадків зараженням китайським коронавірусом. Число загиблих від вірусу зараз становить 427 чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив план запобігання занесення і поширення коронавіруса на територію України.

Додамо, що передача коронавіруса від людини до людини зафіксована в 3 країнах, крім Китаю: Японії, В'єтнамі та Німеччини.

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