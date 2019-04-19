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Названий формат дебатів на "Олімпійському"

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 18:36
Названий формат дебатів на "Олімпійському"
Колаж РБК-Україна

Кожен з кандидатів матиме по 5 хв для виступу

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка будуть відбуватимуться у такому ж форматі, як мали б відбутися на "Суспільному". Про це заявив один із ведучих дебатів на стадіоні Андрій Куликов, повідомляє "Громадське".

Зокрема, він повідомив, що кожен з кандидатів матиме по 5 хв для виступу. Далі 36 хвилин триватиме дискусія, і заключне слово обох кандидатів також триматиме по 5 хвилин. Ведуча Олена Фроляк стоятиме на сцені із Зеленським, Андрій Куликов - на сцені Порошенка. 

Зазначимо, ведучою на дебатах Зеленського та Порошенка на "Суспільному" буде  ведуча телеканалу "Еспресо" Мирослава Барчук. За 10 хвилин до початку прямого ефіру між кандидатами відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок їхніх виступів.

"Формат національних дебатів передбачає 36 хвилин на політичну дискусію та по 5 хвилин на вступне слово й завершальний виступ кожного з кандидатів. Протягом відведеного часу кожен кандидат матиме змогу поставити своєму опоненту запитання. Тривалість кожного запитання - до однієї хвилини, а на відповідь кандидати матимуть не більше ніж три хвилини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Порошенко погодився взяти участь у дебатах з Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00.

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