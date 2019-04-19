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Назван формат дебатов на "Олимпийском"

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 18:36
Назван формат дебатов на "Олимпийском"
Коллаж РБК-Украина

У каждого из кандидатов будет по 5 мин для выступления

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко будут проходить в таком же формате, как должны были бы состояться на "Суспільному". Об этом заявил один из ведущих дебатов на стадионе Андрей Куликов, сообщает "Громадське".

В частности, он сообщил, что у каждого из кандидатов будет по 5 мин для выступления. Далее 36 минут продлится дискуссия и заключительное слово обоих кандидатов также будет держать по 5 минут. Ведущая Елена Фроляк будет стоять на сцене с Зеленским, Андрей Куликов - на сцене Порошенко.

Отметим, ведущей на дебатах Зеленского и Порошенко на "Суспільному" будет ведущая телеканала "Эспрессо" Мирослава Барчук. За 10 минут до начала прямого эфира между кандидатами состоится жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок их выступлений.

"Формат национальных дебатов предусматривает 36 минут на политическую дискуссию и по 5 минут на вступительное слово и заключительное выступление каждого из кандидатов. В течение отведенного времени каждый кандидат будет иметь возможность задать своему оппоненту вопрос. Продолжительность каждого вопроса - до одной минуты, а на ответ кандидаты будут иметь не более чем три минуты", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко согласился принять участие в дебатах с Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.

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