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Призначення голови "Нафтогазу" в НАЗК визнали незаконним. Вітренко відреагував

Автор: Анастасія Рокитна

Розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" є незаконним. Контракт з ним має бути скасовано.

Про це йдеться у приписі голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України".

"Враховуючи викладене, 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету міністрів України припис про усунення порушень ст. 26 Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

НАЗК вимагає скасувати призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". А також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК.

Оновлено: у прес-службі "Нафтогазу" відреагували на припис НАЗК. Його назвали прикладом "вибіркового правосуддя" та упередженого ставлення.

"Міненерго не було органом управління компанії, а у якості такого органу виступав Кабмін. При цьому, як виконуючий обов’язки міністра я не входив до складу Кабінету Міністрів, а відповідно і не голосував при прийнятті рішень Кабінетом міністрів", - заявив Вітренко.

Він заявив, що звернеться до суду для встановлення, "чия правова позиція є більш обґрунтованою".

Нагадаємо, Юрій Вітренко 29 квітня офіційно очолив Національну акціонерну компанію "Нафтогаз".

Як пояснили у Кабміні, Коболєв був звільнений з "Нафтогазу" через його незадовільну роботу.

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