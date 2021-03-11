ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нова процедура призначення голів НАБУ і ДБР: комітет схвалив рішення по закону

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 13:11
Нова процедура призначення голів НАБУ і ДБР: комітет схвалив рішення по закону Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань правової політики схвалив рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ та Державного бюро розслідувань. Комітет рекомендує направити закон до Конституційного суду.

Про це повідомила представник ВР у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

"Комітет з питань правової політики рекомендував включити до порядку денного сесії Верховної ради та направити до Конституційного суду для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проект закону... №5133", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці лютого в Раду внесли законопроект №5133 про зміну порядку призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро України та ДБР. Пропонується призначати й звільняти глав НАБУ і ДБР лише після згоди народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, в кінці серпня 2020 року КСУ визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

Так, раніше в Раду внесли законопроект про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАБУ Верховна Рада ДБР
NEWS
Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія"
Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія"
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради