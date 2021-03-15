Процедура призначення глав НАБУ і ДБР: Рада може відправити закон в КСУ на цьому тижні

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може відправити законопроект про нову процедуру призначення глав НАБУ і ДБР уже цього тижня. Йдеться про законопроект №5133.

"Планується направити на висновок до Конституційного суду проект закону №5133 "Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро і директора Державного бюро розслідувань", - сказав він.

Разумков повідомив також, що саме на цьому тижні буде розглядатися законопроект про індустріальні парки. Він висловив сподівання, що документ буде ефективно розглянутий у першому читанні і доопрацьований до другого читання з врахуванням пропозицій народних депутатів і бізнесу.

Крім того, на цьому тижні планується розглянути питання, пов’язані із земельною реформою. Йдеться про законопроекти №№2194 - 2195.