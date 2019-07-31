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Колишній експерт МВФ обрана головою наглядової ради Приватбанку

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 14:46
Колишній експерт МВФ обрана головою наглядової ради Приватбанку
Фото (privatbank.ua)

Шерон Іскі обрана головою наглядової ради банку

Колишній міжнародний радник Управління технічної допомоги Казначейства США та експерт-консультант МВФ Шерон Іскі обрана головою наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк". Про це повідомляє прес-служба банку.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова привітала новий склад наглядової ради і новообраного голову. Вона нагадала, що перед ними стоїть дуже складне і відповідальне завдання.

"Відповідно до стратегії розвитку сектору державних банків, яка є політикою власності для державних банків, ПриватБанк повинен бути стабілізований, оздоровлений, розвинений і повернутий на ринок шляхом приватизації до 2022 року. І ця амбітна мета випадає для виконання новому  складу наглядової ради. Наша задача - зробити роботу банку максимально підзвітною нашим власникам: українським платникам податків, а майбутню приватизацію - максимально прозорою і ефективною", - сказала міністр.

Іскі в свою чергу заявила про готовність продовжувати подальшу трансформацію "ПриватБанку".

"Разом з менеджментом банку ми готові продовжувати подальшу якісну трансформацію установи", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів призначив трьох членів наглядової ради "Приватбанку", якими стали: Себастіан Шенайх-Каролат, Ольга Томаш і Роман Сульжик.

"ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд гривень, у 2017 році - 23,99 млрд гривень. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд гривень. Банк перерахував до держбюджету 90% прибутку за минулий рік - 11,5 млрд гривень.

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