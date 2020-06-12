ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джошуа повинен захистити титул з Усиком перед боєм з Ф'юрі, - президент WBO

Новини » Спорт     12.06.2020 - 07:55
Джошуа повинен захистити титул з Усиком перед боєм з Ф'юрі, - президент WBO
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Глава організації наполягає на обов'язковому поєдинку

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсель відреагував на домовленість британських супертяжів Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі про проведення у 2021 році двох боїв. Спершу чемпіон організації повинен зустрітися з українцем Олександром Усиком - обов'язковим претендентом на титул.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Мені подобається бій за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі між чемпіоном WBO Ентоні Джошуа і колишнім чемпіоном WBO, а нині володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, але обов'язковий захист титулу WBO повинен бути наступним", - написав Валькарсель.

Раніше повідомлялось, що сторони Джошуа і Ф'юрі досягли великих успіхів у переговорах щодо проведення поєдинків, але поки ще залишилися неузгоджені моменти.

В цей момент Джошуа крім пояса WBO володіє титулами IFB, WBA і IBO в суперважкій вазі. Його ще чекає поєдинок з обов'язковим претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулєвим, бій з яким перенесли на невизначений час через пандемію коронавірусу. З цієї ж причини не відбудеться поєдинок Усика з Дереком Чісорою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся