Призначено суд у справі про розтрату 56 млн гривень чиновниками Луцького хлібокомбінату

У Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у справі про обвинувачення службових осіб ДП "Луцьке КХП №2" у розтраті майна ПАТ "Аграрний Фонд", а саме 26 тон зерна на загальну суму 56 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.



На засіданні колегії суддів розглянуто та відмовлено в задоволені клопотань сторони захисту про повернення обвинувального акту, а також зняття арешту з майна.



За результатами засідання, судді ВАКС призначили вказану справу до розгляду по суті. Засідання заплановано на 31 січня 2020 року.

За версією слідства з лютого 2014 року по червень 2014 року директор та начальник елеватора ДП "Луцький КХП №2", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату зерна державного ПАТ "Аграрний фонд" в кількості 26 тис. тон (що перебувало на зберіганні підприємства) чим спричинили ПАТ "Аграрний фонд"збитки на суму більше ніж 56 млн гривень. НАБУ затримало директора КХП 19 грудня 2017 року.

Колишнім працівникам державного підприємства інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).

Раніше СБУ викрила чиновників Дніпровської міськради на привласненні 25 мільйонів гривень, призначених для реконструкції дитсадків і шкіл.