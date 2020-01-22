Назначен суд по делу о растрате 56 млн гривен чиновниками Луцкого хлебокомбината

В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении служебных лиц ГП "Луцкий КХП №2" в растрате имущества ПАО "Аграрный Фонд", а именно 26 тонн зерна на общую сумму 56 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.



На заседании коллегии судей рассмотрено и отказано в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возвращении обвинительного акта, а также снятия ареста с имущества.



По результатам заседания, судьи ВАКС назначили указанное дело к рассмотрению по существу. Заседание запланировано на 31 января 2020 года.

По версии следствия, с февраля 2014 года по июнь 2014 года директор и начальник элеватора ГП "Луцкий КХП №2", злоупотребляя своим служебным положением, осуществили растрату зерна государственного ПАО "Аграрный фонд" в количестве 26 тыс. тон (что находилось на хранении предприятия) чем вызвали ПАО "Аграрный фонд" ущерб на сумму более 56 млн гривен. НАБУ задержало директора КХП 19 декабря 2017 года.

Бывшим работникам государственного предприятия инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

Ранее СБУ разоблачила чиновников Днепровской горсовета в присвоении 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ.