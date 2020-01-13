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У Дніпрі чиновників міськради викрили на привласненні 25 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     13.01.2020 - 14:44
У Дніпрі чиновників міськради викрили на привласненні 25 млн гривень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кошти були призначені для реконструкції дитсадків і шкіл

Служба безпеки України (СБУ) викрила чиновників Дніпровської міськради на привласненні 25 мільйонів гривень, призначених для реконструкції дитсадків і шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що кошти були призначені для капремонту та реконструкції місцевих закладів освіти. Дії зловмисників могли поставити під загрозу здоров’я дітей.

Посадовці провели публічні закупівлі на загальну суму майже 130 мільйонів гривень. Для створення видимості законності та конкуренції до участі у тендері було допущено підконтрольні зловмисникам фірми.

Зрештою перемогли на торгах наближені до організаторів оборудки комерсанти.

Встановлено, що підрядники не виконали частину проплачених робіт та зазначили недостовірні дані щодо їх вартості. Ремонт проводився із неякісних матеріалів.

За фактом привласнення бюджетних коштів триває слідство.

Раніше у Києві затримали директорку молодіжного центру, що організувала злочинну схему розтрати бюджетних коштів, виділених на проведення соціальних заходів.

РБК-Україна писало, що у Закарпатській області голова селищної ради присвоїв 1 млн гривень, які були виділені на ремонт доріг.

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