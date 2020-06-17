Призначено представника Укрбюро Інтерполу

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Представником Національного центрального бюро Інтерполу в Україні став Олексій Паденко

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні призначив представника Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. Ним став підполковник поліції Олексій Паденко.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

У протоколі йдеться, що його кандидатуру запропонувала Національна поліція за підтримки Міністерства внутрішніх справ.

"Погодитися з пропозицією Національної поліції, яке підтримує МВС по кандидатурі підполковника поліції Паденка Олексія Олександровича старшого інспектора з особливих доручень сектору представників в Генеральному секретаріаті Інтерполу управління взаємодії з Інтерполом та Європолом", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що на засіданні Кабмін продовжив карантинні заходи в Україні до кінця липня.

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Автор: РБК-Україна