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Призначений новий очільник поліції в Запорізькій області

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Запорізька область, Середа 17 серпня 2022 16:23
Призначений новий очільник поліції в Запорізькій області Фото: голова поліції в Запорізькій області Артем Кисько (npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Запорізькій області призначили нового керівника поліції. Ним став Артем Кисько.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Забор".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і керівник Національної поліції Ігор Клименко представили нового очільника Запорізькій області.

У 2014 році Кисько був призначений начальником кримінальної поліції Донецька, а після окупації міста продовжив службу у Запоріжжі.

До призначення головою поліції в Запорізькій області Кисько виконував обов'язки начальника Головного управління Нацполіції Донецької області.

Нагадаємо, що до Киська посаду начальника Головного управління Нацполіції в Запорізької області обіймав Микола Лушпієнко.

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