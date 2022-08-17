Призначений новий очільник поліції в Запорізькій області

У Запорізькій області призначили нового керівника поліції. Ним став Артем Кисько.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Забор".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і керівник Національної поліції Ігор Клименко представили нового очільника Запорізькій області. У 2014 році Кисько був призначений начальником кримінальної поліції Донецька, а після окупації міста продовжив службу у Запоріжжі. До призначення головою поліції в Запорізькій області Кисько виконував обов'язки начальника Головного управління Нацполіції Донецької області.