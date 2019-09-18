Призначений новий начальник поліції в Запорізькій області

Фото: Микола Лушпієнко (zhitomir info)

Микола Лушпієнко призначений начальником поліції

Голова Нацполіції України Сергій Князєв представив нового керівника ГУНП в Запорізькій області Миколи Лушпієнка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відео представлення нового начальника поліції, опубліковане на сторінці заступника директора Департаменту комунікації в Національній поліції Facebook.

Відповідне рішення Князєв прийняв 17 вересня.

"Наказом глави Нацполіції, призначений начальником поліції у Запорізькій області Микола Лушпієнко", - сказав Князєв.

Лушпієнко за фахом юрист-правознавець, закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1987 році міліціонером патрульно-постової служби УВС Києва.

#наживо #запоріжжя Голова Національної поліції України Сергій Князєв представив нового начальника поліції у Запорізькій області Миколу Лушпієнко, який до цього очолював Сумську поліцію. #поліція Опубліковано Ольгою Атамановою Середа, 18 вересня 2019 р.

Працював у карному розшуку в одному з райвідділів Києва. У червні 1999 року Лушпієнко був призначений заступником начальника управління карного розшуку ГУМВС України в Києві, а в лютому 2005 року очолив це управління. З червня 2005 року працював на посаді заступника начальника 2-го управління Департаменту оперативної служби МВС України.

З 9 квітня 2009 був першим заступником начальника Головного управління МВС в Криму - начальником УБОЗ, де працював до призначення на посаду начальника УМВС в Черкаській області. У 2010 році Микола Лушпієнко звільнився з ОВС за власним бажанням. Був радником Міністра внутрішніх справ, після очолив поліцію Сумської області.

Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, голова Нацполиции Сергій Князєв представив нового начальника поліції в Сумській області Руслана Пинягу.