ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Призначений новий начальник поліції в Запорізькій області

Новини » Політика    18.09.2019 - 13:18
Призначений новий начальник поліції в Запорізькій області
Фото: Микола Лушпієнко (zhitomir info)

Микола Лушпієнко призначений начальником поліції

Голова Нацполіції України Сергій Князєв представив нового керівника ГУНП в Запорізькій області Миколи Лушпієнка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відео представлення нового начальника поліції, опубліковане на сторінці заступника директора Департаменту комунікації в Національній поліції Facebook.

Відповідне рішення Князєв прийняв 17 вересня.

"Наказом глави Нацполіції, призначений начальником поліції у Запорізькій області Микола Лушпієнко", - сказав Князєв.

Лушпієнко за фахом юрист-правознавець, закінчив Національну академію внутрішніх справ України. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1987 році міліціонером патрульно-постової служби УВС Києва.

#наживо #запоріжжя Голова Національної поліції України Сергій Князєв представив нового начальника поліції у Запорізькій області Миколу Лушпієнко, який до цього очолював Сумську поліцію. #поліція

Опубліковано Ольгою Атамановою Середа, 18 вересня 2019 р.

Працював у карному розшуку в одному з райвідділів Києва. У червні 1999 року Лушпієнко був призначений заступником начальника управління карного розшуку ГУМВС України в Києві, а в лютому 2005 року очолив це управління. З червня 2005 року працював на посаді заступника начальника 2-го управління Департаменту оперативної служби МВС України.

З 9 квітня 2009 був першим заступником начальника Головного управління МВС в Криму - начальником УБОЗ, де працював до призначення на посаду начальника УМВС в Черкаській області. У 2010 році Микола Лушпієнко звільнився з ОВС за власним бажанням. Був радником Міністра внутрішніх справ, після очолив поліцію Сумської області.

Нагадаємо, у вівторок, 17 вересня, голова Нацполиции Сергій Князєв представив нового начальника поліції в Сумській області Руслана Пинягу.

У США автомобіль в'їхав в Trump Plaza, є постраждалі Чиновницю РДА в Дніпропетровській області підозрюють у розтраті 300 тис. грн
Новини України полицияназначениеЗапорожская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся