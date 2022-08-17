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Назначен новый глава полиции в Запорожской области

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Запорожская область, Среда 17 августа 2022 16:23
Назначен новый глава полиции в Запорожской области Фото: глава полиции в Запорожской области Артем Кисько (npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Запорожской области назначили нового руководителя полиции. Им стал Артем Кисько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Забор".

Министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель Национальной полиции Игорь Клименко представили нового главу Запорожской области.

В 2014 году Кисько был назначен начальником уголовной полиции Донецка, а после оккупации города продолжил службу в Запорожье.

До назначения главой полиции в Запорожской области Кисько исполнял обязанности начальника Главного управления Нацполиции Донецкой области.

Напомним, что до Киско должность начальника Главного управления Нацполиции в Запорожской области занимал Николай Лушпиенко.

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полиция Запорожская область
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