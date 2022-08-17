Назначен новый глава полиции в Запорожской области

В Запорожской области назначили нового руководителя полиции. Им стал Артем Кисько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Забор".

Министр внутренних дел Денис Монастырский и руководитель Национальной полиции Игорь Клименко представили нового главу Запорожской области. В 2014 году Кисько был назначен начальником уголовной полиции Донецка, а после оккупации города продолжил службу в Запорожье. До назначения главой полиции в Запорожской области Кисько исполнял обязанности начальника Главного управления Нацполиции Донецкой области.