ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Закарпатській області представили нового голову поліції

Новость на русском → Ужгород, Вівторок 16 лютого 2021 13:26
В Закарпатській області представили нового голову поліції Фото: Ярослав Колесник (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Закарпатській області призначили нового голову обласної поліції. Ним став Ярослав Колесник.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Представили нового голову обласної поліції перший заступник міністра внутрішніх справ Ярослав Ярий та голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Ми не стоїмо на місці. На 2021 рік перед нами постають серйозні виклики, серед яких - вдосконалення структури майже всіх взаємодіючих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, в першу чергу - Національної поліції", - зазначив Яровий.

Він додав, що тільки минулого року було проведено 14 ротацій начальницького складу Нацполіції.

У свою чергу Клименко зазначив, що рівень злочинності в Закарпатській області в цілому менше, ніж по Україні.

"Перша мета поліції - стати гарантом безпеки ситуації, яка дасть можливість кожному громадянину, кожному жителю Закарпаття відчувати себе в безпеці", - підкреслив Клименко.

На посаді голови обласної поліції Колесник змінить Олександром Шляховського, який займав цю посаду з березня 2020 року. До призначення Колесник обіймав посаду заступника начальника поліції Київської області.

Нагадаємо, на початку грудня призначили нового начальника поліції Харківської області. Ним став Андрій Рубель.

Також повідомлялося, що нещодавно був призначений новий прокурор Одеської області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство полиция назначение Закарпатська область
NEWS
Ризик зростання є. Що буде з ціною на газ з квітня: відповідь Кабміну
Ризик зростання є. Що буде з ціною на газ з квітня: відповідь Кабміну
DAILY
Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Нафта у світі дорожчає. Що буде з цінами на бензин в Україні