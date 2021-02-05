Венедіктова призначила нового прокурора Одеської області: хто він

Фото: Сергій Костенко (usionline.com)

Прокуратура Одеської області отримала нового керівника. Новим прокурором Одеської області став Сергій Костенко.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Сьогодні генпрокурор особисто представила нового керівника прокуратури області.

"Поставила завдання зі зміцнення законності та правопорядку в області. Прокуратура має посилити координаційну роль правоохоронної системи Одесской области", - заявила вона.

Хто такий Сергій Костенко

Сергій Костенко народився 5 червня 1977 року в Арцизі. Після закінчення Одеської державної юридичної академії в 1999 році відразу влаштувався в органи прокуратури.

Костенко обіймав посади заступника прокурора Одеси, прокурора Кілійського району Одеської області, прокурора Київського району Одеси, двічі був заступником прокурора Одеської області. Також він входив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Нагадаємо, на початку грудня було призначено нового керівника поліції Харківської області. РБК-Україна розповідало, хто тепер керує харківськими правоохоронцями.