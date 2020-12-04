ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Призначений новий начальник поліції Харківської області

Харків, П'ятниця 04 грудня 2020 14:12
Призначений новий начальник поліції Харківської області
Фото: Андрій Рубель (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Новим начальником поліції Харківській області призначений Андрій Рубель. Попередній начальник обласного главку йде після півтора року роботи.

Про це йдеться в повідомленні на сайті обласної поліції.

Повідомляється, що сьогодні в Харкові керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції представило Рубеля особовому складу поліції Харківської області. Рубель до цього працював заступником начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Також повідомляється, що його кандидатура була погоджена за пропозицією керівництва НПУ.

На представленні голова Національної поліції Ігор Клименко окреслив пріоритетні завдання для харківської поліції, серед яких боротьба з наркозлочинами та організованою злочинністю.

Андрій Рубель розпочав службу в органах внутрішніх справ з оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом'янського районного управління Києва. У період з 2005 по 2020 роки працював на різних посадах в поліції Києва та Київської області, в ГУБОЗ МВС України, Департаменті карного розшуку, внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Національної поліції України, керував роботою поліції Закарпатської області.

Відзначимо, раніше президент Володимир Зеленський призначив Айну Тимчук новою головою Харківської ОДА.

Нагадаємо, раніше в листопаді призначили нового начальника поліції Рівненської області, ним став Олексій Камишанський.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Харківполицияначальник

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся