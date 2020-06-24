Венедиктова взяла в заступники борця з Майданом і двох нагороджених Януковичем, - Bihus.info

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Журналісти з'ясували, ким були нові заступники Венедиктової до Майдану

Генпрокурор Ірина Венедиктова взяла собі в заступники двох прокурорів, які отримували нагороди від колишнього президента-втікача Віктора Януковича. Ще один брав участь у боротьбі проти Майдану.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що Олексій Любович, який став заступником генпрокурора 27 березня, у 2012 році отримав нагороду від Януковича на прохання тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки. Любовича нагородили медаллю за розслідування серії вибухів у Дніпрі навесні 2012 року, в ході якого були затримані чотири особи.

При цьому журналісти відзначають, що ця справа почала розвалюватися в суді, оскільки з двох підозрюваних прокуратура сама зняла обвинувачення. А двоє інших отримали вироки, і відразу вийшли на волю за "законом Савченко".

Інший заступник - Олексій Симоненко - в часи Януковича працював в СБУ і отримав ряд нагород від тодішнього президента та голови СБУ Валерія Хорошковського. Зокрема, Симоненко має звання заслуженого юриста, а також медалі за відзнаку в службі. При цьому в коментарі Bihus.Info він не пояснив, за що конкретно отримав нагороди. Він уточнив, що сьогодні не спілкується з Хорошковським.

Третій - Ігор Мустеца - під час Майдану був прокурором Шевченківського району Чернівців. Журналісти з'ясували, що він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Майдану, а також рішення з вимогою відставки прем'єра Миколи Азарова та імпічменту президента Віктора Януковича. Його ім'я не вказано в судових рішеннях, однак згідно з офіційною біографією цю посаду в той час займав саме він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сім'я голови слідчої групи у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Євгена Коваля володіє майном на десятки мільйонів гривень, походження якого не підтверджується доходами.

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Автор: РБК-Україна