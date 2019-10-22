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Дубілет планує масово скоротити штат Держаудиту

Новини » Політика    22.10.2019 - 10:31
Дубілет планує масово скоротити штат Держаудиту
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

З понад трьох тисяч співробітників залишаться близько 400

Кабінет міністрів України планує реформувати Державну аудиторську службу і скоротити кількість працівників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета у Facebook.

Повідомляється, що зараз там працює 3212 людей, і вони отримують низькі зарплати.

"До чого це може призводити, можете здогадатися. Кількість співробітників цього органу буде скорочено до 400", - зазначив Дубілет.

Разом з тим, Дубілет визнав, що масове скорочення державних службовців - болючий процес. У зв'язку з цим він пообіцяв співпрацювати з Держпрацею, профспілками і іншими сторонами, щоб не залишати людей без роботи.

Чиновник також розповів про декілька ключових напрямках реформи.

"Держаудит має фокусуватися на серйозному шахрайстві. Ті працівники, що залишаються, мають бути справжніми професіоналами, що працюють за міжнародними стандартами та ризикоорієнтованими підходами, а не чіплятися до ком", - зазначив Дубілет.

Він відзначає, що зараз відбувається певне дублювання функцій між Держаудитом і Рахунковою палатою, а також Держаудитом і силовими органами.

"Це дублювання треба прибирати", - додав Дубілет.

Він також зазначив, що великі державні компанії повинні проходити аудит в приватних аудиторських компаніях. Крім того, планується передати Держаудит під управління Міністерства Фінансів.

Нагадаємо, Кабмін передав Державну службу статистики (Держстат) міністру Кабінету міністрів Дмитру Дубілета.

Також РБК-Україна повідомляло, що Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. Передбачається, що українці зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж.

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