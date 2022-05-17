Призначать "шефство" від Чечні. Став відомий план окупантів щодо "відновлення" Маріуполя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Через те, що Маріуполь виявився надто недружнім і націоналістичним. Тому для залякування та придушення опору планується віддати місто кадирівцям. З портом та правом мародерства", - розповів він.

За словами Андрющенка, у вівторок, 17 травня, в Маріуполі відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата ДержДуми РФ Дмитра Сабліна, Адамом Делімхановим та Ахмедом Долгаєвим, які по суті є частиною політичної влади Чечні.

"Кадировці поводилися як господарі, і сам графік зустрічі швидше нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилося", - додав радник мера.