Назначат "шефство" от Чечни. Стал известен план оккупантов по "восстановлению" Мариуполя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружественным и неционалистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства", - рассказал он.

По словам Андрющенко, во вторник, 17 мая, в Мариуполе состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Дмитрия Саблина, Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни.

"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось", - добавил советник мэра.