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Назначат "шефство" от Чечни. Стал известен план оккупантов по "восстановлению" Мариуполя

Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты планируют передать шефство над Мариуполем кадыровцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Из-за того, что Мариуполь оказался слишком недружественным и неционалистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства", - рассказал он.

По словам Андрющенко, во вторник, 17 мая, в Мариуполе состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Дмитрия Саблина, Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни.

"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось", - добавил советник мэра.

Как сообщалось, некоторым пропагандистским СМИ запретили цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Перед публикацией - обязательное согласование с начальством.

В военном вторжении в Украину участвовали около 2,5 тыс. боевиков из Чечни. Основной их задачей было устрашение и геноцид украинцев.

Также буквально 16 мая стало известно, что оккупанты хотят возобновить работы порта в Мариуполе. Это позволит им наладить хотя бы какую-то логистику с городом.

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Мариуполь