ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Маріуполі окупанти намагаються відновити роботу порту

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 16 травня 2022 12:21
В Маріуполі окупанти намагаються відновити роботу порту Фото: окупанти намагаються відновити роботу порту у Маріуполі (usm.media)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти поновили спроби відновити роботи порту в Маріуполі. Це дасть їм можливість налагодити хоча б якусь логістику з містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"На сьогодні майже закінчили розмінування. Вчора було піднято з дна "Старих воріт" затоплений катер прикордонників. Але поки затоплена "Меотида" з нашим прапором гордо тримає вхід в "Нові ворота", які є основними для поновлення роботи морських перевезень", - розповів він.

Як повідомлялось, всілякі спроби окупантів налагодити хоча б мінімальні умови для життя в Маріуполі закінчуються провалом.

Так, російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити воду небезпечно через високу концентрацію хлору. Та й води, що можна побачити в кранах лише на перших поверхах, на всіх не вистачає. Тому мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою.

Крім того, російські окупанти у Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
У Зеленського назвали рецепт перемоги над Росією вже цього року
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну