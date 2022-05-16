В Маріуполі окупанти намагаються відновити роботу порту

Окупанти поновили спроби відновити роботи порту в Маріуполі. Це дасть їм можливість налагодити хоча б якусь логістику з містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"На сьогодні майже закінчили розмінування. Вчора було піднято з дна "Старих воріт" затоплений катер прикордонників. Але поки затоплена "Меотида" з нашим прапором гордо тримає вхід в "Нові ворота", які є основними для поновлення роботи морських перевезень", - розповів він.

Як повідомлялось, всілякі спроби окупантів налагодити хоча б мінімальні умови для життя в Маріуполі закінчуються провалом.

Так, російські окупанти анонсували відновлення водопостачання в Маріуполі 12 травня. Але пити воду небезпечно через високу концентрацію хлору. Та й води, що можна побачити в кранах лише на перших поверхах, на всіх не вистачає. Тому мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою.

Крім того, російські окупанти у Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горять квартири.

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