Вбивали українців та своїх під час відступу. ГУР опубліковало список "кадирівців", що воювали в Україні

У військовому вторгненні в Україну брали участь близько 2,5 тис. бойовиків з Чечні. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.

"Так звані "кадирівці" почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Перебуваючи в другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками помешкань, знущаннями із заручників та мирних мешканців, грабунками та розбоєм", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають розвідники, після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, “кадирівцям” наказали зупиняти підрозділи окупантів що відступали та показово розстрілювати тих що відмовлялися воювати.

"З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки де продовжили грабувати та знімати ролики про свої “подвиги” для TikTok", - додають в ГУР.

Також відомо, що з 2,5 тис. найманців близько 100 загинули, близько 300 отримали поранення та понад 60 втекли з України.

Розвідники також дізнались список бойовиків з Чечні, які в березні-травні 2022 року брали участь в російській агресії. В ньому - 2425 прізвищ.