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НАПК окончательно исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина по результатам предварительных договоренностей решила исключить венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное агентство по предотвращению коррупции.

"Во время дискуссий, которые продолжались последние несколько дней в режиме 24/7 с участием Службы внешних действий ЕС, OTP Bank взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК, выполняя свою часть сделки, исключило банк из списка международных спонсоров войны. 

Теперь Национальное агентство по предотвращению коррупции ожидает, что OTP Bank немедленно выполнит достигнутое соглашение.

Что этому предшествовало

В мае Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы.

Почти сразу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешту будет сложно договориться с Европейским союзом о новых санкциях против России.

На прошлой неделе Украина приостановила статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank, однако Венгрия назвала это недостаточным шагом.

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