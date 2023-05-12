Венгрия грозит блокировать санкции ЕС, пока Киев не исключит OTP Банк из спонсоров войны

Украина внесла венгерский OTP Банк в перечень спонсоров войны. Поэтому Будапешту будет трудно договориться с Европейским союзом о новых санкциях против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

"Это скандально и неприемлемо, что OTP Bank был включен в список международных спонсоров войны в Украине. Это поразительно. Это возмутительно. Это скандал", - заявил он.

Сийярто добавил, что деятельность финансового учреждения соответствует международным стандартам и законодательству. При этом он подчеркнул, что листинг также может повлиять на санкции ЕС против России.

"Я ясно дал понять на встрече министров иностранных дел, что нам будет очень трудно даже вступить в переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP будет в этом украинском списке. Мы требуем, чтобы украинцы исключили ОТР Банк из этого списка", - заявил он.

Напомним, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Кроме того, в Европейском союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

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