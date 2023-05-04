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НАПК внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны

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Четверг 04 мая 2023 16:25
НАПК внесло венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны Фото: OTP Bank (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАПК.

Отмечается, что такое решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых "Л/ДНР".

ОТП Банк является основой международной финансовой группы ОТП, являющейся одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы согласно данным Будапештской фондовой биржи. OTP Bank располагает дочерними банками в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Согласно отчетности OTP Group за 2021 год, чистая прибыль российского банка составила 37,6 млрд форинтов, или 7,6% от совокупной прибыли группы.

Как стало известно из СМИ, банк также предоставляет льготные условия кредитования российским военным. ", - говорится в заявлении НАПК.

Агентство пишет, что банки ссылаются на "Закон" РФ от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ, фактически признавая так называемые "Л/ДНР". НАПК добавляет, что продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции решило внести китайскую компанию Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны. Она продолжает свою работу в России, несмотря на агрессию против Украины.

Ранее стало известно, что в список спонсоров войны внесли также банковскую группу Raiffeisen Bank, которая продолжает работу в России.

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