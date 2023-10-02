НАЗК остаточно виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни

Україна за результатом попередніх домовленостей вирішила виключити угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.
"Під час дискусій, які тривали останні кілька днів у режимі 24/7 за участю Служби зовнішніх дій ЄС, OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що НАЗК, виконуючи свою частину угоди, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни.
Тепер Національне агентство із запобігання корупції очікує, що OTP Bank негайно виконає досягнуту угоду.
У травні Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.
OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.
Майже одразу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешту буде важко домовитися з Європейським союзом про нові санкції проти Росії.
Минулого тижня Україна призупинила статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank, проте Угорщина назвала це недостатнім кроком.
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