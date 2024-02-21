Назад в 1970-е. Компании в Китае начали создавать собственные добровольческие армии

Эти подразделения, известные как управления народных вооруженных сил, состоят из гражданских лиц, которые продолжают работать на своей обычной работе. Они выступают в качестве резерва и вспомогательных сил для китайских Вооруженных сил, крупнейших в мире, и могут выполнять самые разные задачи - от ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания "общественного порядка" до оказания поддержки в военное время.

Силы, которые в настоящее время не действуют за пределами Китая, имеют больше общего с американской Национальной гвардией, чем с движением ополченцев, которое относится к частным военизированным организациям, обычно имеющим правую политическую направленность.

По словам аналитиков, создание корпоративных бригад подчеркивает растущую обеспокоенность Пекина потенциальными конфликтами за рубежом, а также социальными волнениями внутри страны в условиях экономического спада.

Увеличение частных армий с 1970-х годов также рассматривается как реакция на пандемию и часть усилий китайского лидера Си Цзиньпина по ужесточению контроля компартии над обществом, включая корпоративный сектор.

"Возвращение корпоративной милиции отражает растущее внимание Си к необходимости более тесной интеграции экономического развития с национальной безопасностью, поскольку страна сталкивается с более сложным будущим, характеризующимся замедлением темпов роста и усилением геополитической конкуренции", - говорит Нил Томас, научный сотрудник по вопросам китайской политики Центра анализа Китая при Институте политики Азиатского общества.

Сотрудничество стран для противостояния Китаю

США, Южная Корея и Япония в прошлом году вышли на новый уровень сотрудничества на фоне угроз КНДР и Китая. Так, в августе состоялся саммит трех стран в Вашингтоне, где стороны договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности.

Также стороны начали проводить трехсторонние учения, как это было в апреле прошлого года. А в октябре страны впервые в истории провели трехсторонние воздушные учения вблизи Корейского полуострова.

Помимо этого глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон К. Акилино очень обеспокоен усилением совместных военных действий Китая и России в регионе.

Кроме того, Австралия намерена увеличить численность своего военно-морского флота более чем в два раза за счет дополнительных инвестиций в размере 7,2 млрд долларов, чтобы адаптироваться к наращиванию военного присутствия Китая в Тихоокеанском регионе.

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