Россияне потеряли за сутки более 800 солдат и две сотни дронов, - Генштаб
За последние сутки, с 3 на 4 сентября, россияне потеряли на фронте еще 840 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 261 дрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 085 410 (+840) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 157 ед;
- боевых бронированных машин - 23 241 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 32 385 (+43) ед;
- РСЗО - 1479 (+2) ед;
- средства ПВО - 1215 (+2) ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 341 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 045 (+261) ед;
- крылатых ракет - 3686 (+22) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 60 692 (+92) ед;
- специальной техники - 3956 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер, 3 сентября, на фронте на протяжении суток было зафиксировано 147 боевых столкновений. Причем треть боев состоялась лишь на Покровском направлении.
В Генштабе информировали, что россияне 49 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Уют, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Ореховое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево и Молодецкое.
Также было известно о потерях врага на Покровском направлении.
"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 131 оккупанта, из них 84 - безвозвратно. Также уничтожено три мотоцикла, три единицы автомобильной техники, единицу специальной техники, пушку, 68 беспилотных летательных аппаратов и повреждены мотоцикл, пушка, шесть укрытий для личного состава противника", - говорилось в сводке.