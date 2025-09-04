ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне потеряли за сутки более 800 солдат и две сотни дронов, - Генштаб

Четверг 04 сентября 2025 08:49
UA EN RU
Россияне потеряли за сутки более 800 солдат и две сотни дронов, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 3 на 4 сентября, россияне потеряли на фронте еще 840 солдат. Также ВСУ уничтожили 43 артсистемы и 261 дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 4 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 085 410 (+840) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 157 ед;
  • боевых бронированных машин - 23 241 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 32 385 (+43) ед;
  • РСЗО - 1479 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1215 (+2) ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 341 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 045 (+261) ед;
  • крылатых ракет - 3686 (+22) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 692 (+92) ед;
  • специальной техники - 3956 ед.

Россияне потеряли за сутки более 800 солдат и две сотни дронов, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер, 3 сентября, на фронте на протяжении суток было зафиксировано 147 боевых столкновений. Причем треть боев состоялась лишь на Покровском направлении.

В Генштабе информировали, что россияне 49 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Шахово, Заповедное, Уют, Федоровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Ореховое и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Луч, Сухой Яр, Покровск, Зверево и Молодецкое.

Также было известно о потерях врага на Покровском направлении.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 131 оккупанта, из них 84 - безвозвратно. Также уничтожено три мотоцикла, три единицы автомобильной техники, единицу специальной техники, пушку, 68 беспилотных летательных аппаратов и повреждены мотоцикл, пушка, шесть укрытий для личного состава противника", - говорилось в сводке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике