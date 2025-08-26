4 знака Зодиака, у которых в сентябре начнется "белая полоса": кто в списке
Сентябрь 2025 обещает стать периодом счастливых перемен для четырех знаков Зодиака. В это время в их жизни начнется настоящая "белая полоса" - время успеха, радости и новых возможностей.
Кто именно будет купаться в удачи осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.
Телец
Для Тельцов сентябрь станет месяцем стабильности и заслуженных наград. То, над чем вы долго работали, наконец начнет приносить плоды в работе, финансах или личной жизни.
Появится уверенность в завтрашнем дне, а мелкие заботы отступят на второй план. Это отличный период, чтобы укрепить достигнутое и насладиться результатами собственных усилий.
Близнецы
Сентябрь подарит Близнецам новую волну энергии и вдохновения. Звезды откроют перед вами двери к интересным возможностям - особенно в карьере и обучении.
Вы будете полны идей, а люди вокруг готовы поддержать ваши инициативы. Это идеальное время для старта новых проектов и важных знакомств.
Весы
Для Весов сентябрь станет месяцем внутренней гармонии и внешнего баланса. Вы почувствуете, что все начинает складываться как следует: в отношениях наступит покой, а в работе - стабильность и прогресс.
Появятся новые источники вдохновения и ощущения, что вы на правильном пути. Этот период благоприятен для принятия давно откладываемых решений.
Рыбы
Рыбы могут ожидать подлинную перезагрузку на душевном уровне. Сентябрь подарит облегчение от стрессов, а также неожиданные приятные новости - как в финансах, так и в личной жизни.
Ваша интуиция накалится, что поможет сделать правильные выборы. Это прекрасное время для мечтаний, которые, наконец, начнут становиться реальностью.
Вас также может заинтересовать
- Кому из знаков Зодиака повезет после 25 августа в любви
- Таро-гороскоп с 25 по 31 августа для всех знаков Зодиака
- Эти знаки Зодиака забудут, что такое бедность.