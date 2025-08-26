ua en ru
4 знака Зодиака, у которых в сентябре начнется "белая полоса": кто в списке

Вторник 26 августа 2025 06:11
4 знака Зодиака, у которых в сентябре начнется "белая полоса": кто в списке Каким знакам Зодиака повезет в сентябре 2025 (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Сентябрь 2025 обещает стать периодом счастливых перемен для четырех знаков Зодиака. В это время в их жизни начнется настоящая "белая полоса" - время успеха, радости и новых возможностей.

Кто именно будет купаться в удачи осенью, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

Для Тельцов сентябрь станет месяцем стабильности и заслуженных наград. То, над чем вы долго работали, наконец начнет приносить плоды в работе, финансах или личной жизни.

Появится уверенность в завтрашнем дне, а мелкие заботы отступят на второй план. Это отличный период, чтобы укрепить достигнутое и насладиться результатами собственных усилий.

Близнецы

Сентябрь подарит Близнецам новую волну энергии и вдохновения. Звезды откроют перед вами двери к интересным возможностям - особенно в карьере и обучении.

Вы будете полны идей, а люди вокруг готовы поддержать ваши инициативы. Это идеальное время для старта новых проектов и важных знакомств.

Весы

Для Весов сентябрь станет месяцем внутренней гармонии и внешнего баланса. Вы почувствуете, что все начинает складываться как следует: в отношениях наступит покой, а в работе - стабильность и прогресс.

Появятся новые источники вдохновения и ощущения, что вы на правильном пути. Этот период благоприятен для принятия давно откладываемых решений.

Рыбы

Рыбы могут ожидать подлинную перезагрузку на душевном уровне. Сентябрь подарит облегчение от стрессов, а также неожиданные приятные новости - как в финансах, так и в личной жизни.

Ваша интуиция накалится, что поможет сделать правильные выборы. Это прекрасное время для мечтаний, которые, наконец, начнут становиться реальностью.

