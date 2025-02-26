Отменили ли в Украине празднование 8 марта: что известно

Дискуссии о целесообразности праздновать на официальном уровне Международный женский день - 8 марта - ведутся в Украине уже не первый год. Некоторые из народных депутатов предлагают установить вместо него другие, исконно украинские праздники.

Подробнее о том, остается ли актуальным для Украины празднование 8 марта - читайте в материале РБК-Украина ниже.

8 марта: краткая история праздника

Международный день борьбы за права женщин был установлен в память о культурных, политических, социально-экономических достижениях женщин.

Идея праздника принадлежит немецкой социалистке и журналистке Кларе Цеткин. Она предложила признать 8 марта Международным женским днем в честь памяти демонстраций рабочих женщин в Америке.

Международный женский день празднуют во всем мире. В Украине 8 марта является выходным днем. Однако на время военного положения все выходные из-за праздников в Украине отменены.

Могут ли в Украине отменить праздник 8 марта

В феврале 2023 года группа народных депутатов подала в парламент законопроект, которым предлагалось изменить Кодекс законов о труде для "установления истинно украинских праздников".

Предлагалось, в частности, отказаться от так называемого Международного женского дня (8 марта), установленного "оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин".

"Сейчас украинская нация переживает период возрождения. Состоялась Революция Достоинства и ведется ожесточенная война с агрессором - РФ. Именно сейчас восстанавливается украинский взгляд на мир и формируются новые традиции нации-победителя, что требует закрепления и на символическом уровне государственного календаря, покончив с навязанными традициями прошлого наследия", - говорится в пояснительной записке.

В чем суть законопроекта о 8 марта

Идея законопроекта заключалась в том, чтобы изменить перечень праздничных и нерабочих дней. Предлагалось внести следующие правки:

25 февраля - День украинской женщины (День украинки) - День рождения Леси Украинки;

9 марта - Шевченков день - День рождения Тараса Шевченко;

второе воскресенье мая - День матери.

Вместо такого варианта:

8 марта - Международный женский день;

1 мая - День труда;

8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В мае того же года было подано несколько альтернативных законопроектов:

№9009-1 - предлагает определить 8 марта как "Международный день защиты прав женщин";

№9009-2 - предлагает зафиксировать на законодательном уровне отказ от "советской традиции празднования 8 марта, как государственного праздника и нерабочего дня" (путем изъятия соответствующих положений из Кодекса законов о труде);

№9009-3 - предлагает определить 8 марта как праздничный нерабочий день - "День весны" (учитывая цель мирового сообщества по гендерному равенству).

Приняли ли закон о 8 марта

При рассмотрении основного и альтернативных законопроектов на комитете, почти все народные депутаты высказали мнение, что, "учитывая многочисленное количество предложений и высокий общественный интерес к вопросу установления нерабочих праздничных дней в Украине, следует наработать на базе всех законодательных инициатив единый проект закона, который бы учел предложения заинтересованных сторон по этому вопросу".

По итогам обсуждения всех вышеупомянутых законопроектов, комитет рекомендовал Верховной Раде включить их в повестку дня девятой сессии ВРУ девятого созыва.

Вместе с тем комитет создал рабочую группу по наработке единого законопроекта по вопросам празднования и отмечания выходных праздничных дней в Украине (под сопредседательством членов комитета, народных депутатов Татьяны Цыбы и Ирины Никорак).

Председатель комитета Галина Третьякова во время рассмотрения вышеупомянутых инициатив напомнила, что в Украине выходными днями являются не только суббота и воскресенье, но и еще 12 нерабочих праздничных дней в год, определенных в Кодексе законов о труде.

Кроме того, она отметила, что Кодекс законов о труде Украины не отменяет и не назначает праздники - только определяет праздничные нерабочие дни.

"Вместе мы можем определить, какие даты, согласно новейшей истории Украины и ценностям нашего общества, мы стремимся сделать выходными днями", - подчеркнула нардеп.

Следовательно, отменить праздник 8 марта - сделать его простым рабочим днем - в Украине могут при условии принятия Верховной Радой соответствующей законодательной инициативы и подписания такого законопроекта президентом.

По состоянию на утро среды, 26 февраля, парламент не рассмотрел ни одной из таких инициатив. Поэтому празднование в Украине 8 марта - Международного женского дня - не отменено.