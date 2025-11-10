Самые тяжелые бои в промзоне Покровска: ДШВ показали, как сдерживают наступление России
Украинские силы обороны продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на рост интенсивности штурмов со стороны российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ.
За прошедшую неделю украинские военные 7 корпуса ДШВ ликвидировали 236 российских оккупантов, еще 136 - получили ранения. Также украинские силы поразили один танк, три боевые бронированные машины и 23 единицы авто- и мототехники противника.
Военные отметили, что Россия продолжает наращивать количество штурмов в районе Покровска. В течение недели зафиксировано 132 атаки - это почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.
Основные усилия враг направляет на попытки закрепиться в многоэтажных домах города, которые оккупанты стремятся превратить в господствующие высоты. Украинские военные системно срывают эти попытки, что позволяет другим подразделениям Сил обороны продолжать зачистку в городской застройке.
Самые интенсивные бои продолжаются в северной части Покровска, особенно в районе промзоны. Пути просачивания российских подразделений в этот сектор находятся под контролем украинских сил, что существенно ограничивает возможности врага пополнять потери и перебрасывать резервы.
"Украинские военные сдерживают врага, в частности, благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи", - добавили в ДШВ.
Ситуация в Мирнограде
Оборонительная операция в Мирнограде также продолжается. Логистическое обеспечение города остается стабильным: пополнение запасов продовольствия и боекомплекта проводится вовремя.
"Враг пытается атаковать Мирноград с юго-востока. Сила обороны удается ликвидировать врага на подступах к городу, не позволяя противнику просочиться в город", - добавили военные.
Бои за Покровск и Мирноград
Напомним, ранее мы писали, что темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.
При этом президент Владимир Зеленский отметил, что Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, что способна установить полный контроль над Донбассом.
Ранее сегодня спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина заявил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.