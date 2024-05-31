Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, враг атакует непрерывно: сводка Генштаба

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой. По состоянию на сейчас за сутки произошло 81 боевое столкновение. Труднее всего – на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генштаба ВСУ .

На Харьковском направлении произошли две безуспешные атаки врага в районе Волчанска и Липцев. Силы обороны проводят активные меры огневого действия на подразделения российских оккупантов.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 12. Силы обороны успешно отразили пять атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Новоегоровка и Макеевка. Украинские защитники продолжают отбивать еще семь атак вблизи Петропавловки, Берестового и Новоегоровки. Ситуация напряженная, но контролируемая.

По предварительным данным, с начала суток на этом направлении враг потерял 64 оккупанта и один танк.

На Лиманском направлении произошло четыре боестолкновения. Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Дибровы и Торского успеха не имели. Украинскими воинами проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.

В течение дня на Северском направлении произошло восемь боевых столкновений. Особенно активным враг был вблизи Выимки. Здесь он безуспешно пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная, вместе с тем находится под контролем Сил обороны Украины.

На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения сил обороны в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Часова Яра. Все попытки были безуспешными. Потерь наших позиций не допущено.

На Торецком направлении украинские военные отразили одну атаку в районе Курдюмовки.

Наибольшее количество боевых столкновений произошло сегодня на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии найти слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Из 27 боевых столкновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Уманского, Невельского и Нетайлового – 15 успешно отражены нашими защитниками. 12 боев в настоящее время еще продолжаются. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

Предварительные потери агрессора на этом направлении составили около 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, артиллерийская система и миномет. В то же время повреждения получили один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских систем.

На Кураховском направлении в это время суток произошло пять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Четыре вражеских атаки отбиты. Продолжается бой в районе Красногоровки. Потери позиций и территорий не допущены.

На Времиевском направлении российские захватчики трижды атаковали наши подразделения в Старомайорском районе. Все штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Четыре боевых столкновения в районе Крынок безуспешно закончились для врага. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потери наших позиций не допущены.

Силы обороны наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются меры по улучшению тактического положения.