Найважча ситуація на Покровському напрямку, ворог атакує безперервно: зведення Генштабу

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. На даний час за добу відбулося 81 бойове зіткнення. Найважче – на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська та Липців. Сили оборони проводять активні заходи вогневого впливу на підрозділи російських окупантів.

На Куп’янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 12. Сили оборони успішно відбили п’ять атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Новоєгорівка та Макіївка. Українські захисники продовжують відбивати ще сім атак поблизу Петропавлівки, Берестового та Новоєгорівки. Ситуація напружена, проте контрольована.

За попередніми даними, з початку доби на цьому напрямку ворог втратив 64 окупанти та один танк.

На Лиманському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів, Діброви та Торського успіху не мали. Українськими воїнами проводяться заходи щодо посилення переднього краю оборони.

Впродовж дня на Сіверському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень. Особливо активним ворог був поблизу Виїмки. Тут він безуспішно намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів. Ситуація напружена, водночас знаходиться під контролем Сил оборони України.

На Краматорському напрямку агресор шість разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Всі спроби були безуспішними. Втрат наших позицій не допущено.

На Торецькому напрямку українські військові відбили одну атаку в районі Курдюмівки.

Найбільша кількість бойових зіткнень відбулася сьогодні на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб за підтримки авіації та артилерії відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. З 27 бойових зіткнень в районах Новоолександрівки, Прогресу, Сокола, Новоселівки Першої, Уманського, Невельського та Нетайлового – 15 успішно відбито нашими захисниками. 12 боїв на даний час ще тривають. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три танки, дві бойові броньовані машини, артилерійську систему та міномет. Водночас, пошкоджень зазнали один танк, дві бойові броньовані машини, два автомобілі та шість артилерійських систем.

На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка. Чотири ворожі атаки відбито. Триває бій в районі Красногорівки. Втрат позицій та територій не допущено.

На Времівському напрямку російські загарбники тричі атакували наші підрозділи в районі Старомайорського. Усі штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки, Новоданилівки, Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Чотири бойові зіткнення в районі Кринок безуспішно закінчились для ворога. Українські військові продовжують контролювати ситуацію, втрат наших позицій не допущено.

Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці. На визначених напрямках здійснюють заходи щодо покращення тактичного положення.