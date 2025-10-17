ua en ru
В самом трендовом цвете сезона: жена Усика поразила элегантным образом

Пятница 17 октября 2025 15:25
UA EN RU
В самом трендовом цвете сезона: жена Усика поразила элегантным образом Екатерина Усик (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина продемонстрировала изысканный и стильный образ, который подходит как для офисных будней, так и для праздничных мероприятий. Ее выбор - идеальный пример сочетания элегантности и современных трендов.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Усика

Костюм

Она выбрала костюм глубокого темно-коричневого цвета - благородный оттенок, который все чаще становится альтернативой классическому черному.

Такой цвет отсылает в эстетику "quiet luxury", где преобладает сдержанность, качество и безукоризненный крой вместо заметных логотипов или кричащих деталей.

В самом трендовом цвете сезона: жена Усика поразила элегантным образомЕкатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Пиджак имеет оверсайз-крой с выразительной линией плеч, который формирует силуэт, вдохновленный традиционным power dressing.

Укороченные лацканы и удлиненный фасон придают образу строгости, но вместе с тем оставляют простор для интерпретации - жакет можно носить без гольфа или топа, как это сделала Екатерина, или в сочетании с базовой рубашкой.

Брюки прямого кроя полностью прикрывают обувь, визуально удлиняя ноги и создавая вытянутый силуэт - еще один прием, который часто используют стилисты в образах для вечерних выходов или светских мероприятий.

В самом трендовом цвете сезона: жена Усика поразила элегантным образомЕкатерина Усик показала костюм на осень 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сдержанный шик: обувь и аксессуары

Образ дополняют черные туфли на каблуках с геометрическим носком - удачное решение, не привлекающее лишнего внимания, но подчеркивающее сдержанность и выверенный стиль лука.

Среди аксессуаров только тонкая цепочка с крестиком, лаконичные серьги и часы. Такие детали не перегружают образ, а наоборот усиливают общую концепцию "дорого, но скромно".

В самом трендовом цвете сезона: жена Усика поразила элегантным образомЖена Усика задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Актуальность тренда

Осенний сезон 2025 ознаменовался возвращением брючных костюмов в гардероб активных женщин. Но на этот раз тренды изменили фокус: вместо жесткой деловой классики - комфорт, мягкие ткани, оверсайз-силуэты и цвета, передающие глубину и индивидуальность.

Power dressing больше не означает исключительно офисный стиль. Сегодня это инструмент визуального самовыражения, который символизирует внутреннюю силу, независимость и умение сочетать классику с современной модной интерпретацией.

В самом трендовом цвете сезона: жена Усика поразила элегантным образомЖена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для кого подойдет этот образ

Образ Екатерины Усик - пример универсального smart casual: он хорошо подойдет для неформальных деловых встреч, интервью, публичных выходов, фотосессий или мероприятий в формате business chic.

По желанию образ можно адаптировать - например, заменить каблуки на массивные лоферы или добавить тонкий гольф в светлом цвете.

В самом трендовом цвете сезона: жена Усика поразила элегантным образомЖена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

