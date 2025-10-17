ua en ru
Пт, 17 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Модно и тепло: Лилия Ребрик показала осенний "лук", который легко повторить

Пятница 17 октября 2025 12:11
UA EN RU
Модно и тепло: Лилия Ребрик показала осенний "лук", который легко повторить Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик продемонстрировала эффектный осенний "лук", который идеально соответствует главным модным тенденциям сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Ребрик

Центральным элементом лука стала объемная стеганая куртка темно-зеленого оттенка - классика сезона в современном прочтении. Куртка имеет оверсайз-крой, что придает вещи визуальную мягкость и уют. Ее свободная форма контрастирует с элегантным и более струящимся низом, создавая выразительную игру силуэтов.

Под курткой - комплект в тон: вязаный свитер с длинными рукавами и атласная юбка, которая придает образу женственности.

Завершают лук черные ботильоны на тонком каблуке, что делает образ универсальным как для прогулки по городу, так и для неформальной встречи или свидания.

Модно и тепло: Лилия Ребрик показала осенний &quot;лук&quot;, который легко повторить

Лилия Ребрик показала модный лук (скриншот)

Почему это работает

Монохром - ключ к изысканности

Монохромные образы, которые состоят из вещей одного цвета, но разных фактур - безоговорочный тренд сезона. Такой прием позволяет создать дорогостоящий и одновременно сдержанный вид. В случае с образом Ребрик - глубокий зеленый работает на создание спокойного, но выразительного настроения.

Контраст фактур

Дутая текстура верхней одежды сочетается с гладким атласом юбки. Это не только придает многослойность, но и делает образ более "живым" - в нем нет однообразия, а есть ритм и динамика.

Игра силуэтов

Объемная куртка в паре с легкой юбкой создает визуальный баланс. Верх придает объем, а низ вытягивает фигуру, делая ее более гармоничной. Это отличный пример, как работать с пропорциями, не изменяя собственному стилю.

Смена обуви - смена образа

Черные каблуки придают образу гламура, однако их можно заменить на массивные ботинки или кроссовки - и образ превратится в более функциональный - для ежедневного ношения.

Модно и тепло: Лилия Ребрик показала осенний &quot;лук&quot;, который легко повторитьЛилия Ребрик (скриншот)

Лилия Ребрик демонстрирует, как оставаться стильной даже в прохладную погоду и не жертвовать комфортом.

Ее образ не только пример удачной стилизации, но и источник вдохновения для тех, кто ищет универсальные и трендовые решения на каждый день.

Образ Лилии в очередной раз доказывает: мода - это не только вещи, а ощущения себя в них. Этой осенью следует делать ставку на сложные оттенки, контрастные фактуры и сознательный подход к сочетанию стилей.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия Ребрик Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Встреча Трампа и Зеленского: стало известно время начала
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит