Жена Виктора Павлика очаровала стильными осенними образами с 4-летним сыном

Вторник 14 октября 2025 14:05
Жена Виктора Павлика очаровала стильными осенними образами с 4-летним сыном Екатерина Репяхова с сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Молодая жена Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, поделилась новыми фото с 4-летним сыном Михаилом.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Жена Павлика показала новые фото с сыном

"Такая наша теплая осень, которая полна надежды и веры", - подписала снимки Репяхова.

Фотосессию устроили в уютной деревянной оранжерее, переполненной осенними цветами, что создало неповторимую, почти сказочную атмосферу.

Центральное место в кадре занимают обильные кусты хризантем разных цветов - от насыщенных оранжевых и желтых до глубоких бордовых и розовых. Это разнообразие осенних цветов не только создает яркий фон, но и подчеркивает время года.

На фотографиях жена Павлика и ее 4-летний сын улыбаются друг другу, обнимаются, обмениваются взглядами, и на одном кадре мальчик с восторгом показывает что-то маме.

Жена Виктора Павлика очаровала стильными осенними образами с 4-летним сыномЖена Павлика с сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)

Какой "лук" выбрала Репяхова

Екатерина Репяхова выбрала для фотосессии максимально комфортный осенний образ.

Она одета в бежевый свитер с воротником поло, дополненный широкими брюками глубокого шоколадного оттенка. Эта классическая цветовая гамма для осени, которая создает теплый и мягкий контраст.

Завершили стильный образ белые кеды, которые придали нотку современности.

Также жена Павлика разнообразила лук полосатым свитером в пастельных тонах, небрежно накинув его на плечи.

Волосы Екатерины собраны в простой, но аккуратный хвост, что подчеркивает ее естественную красоту. Макияж минимален, что лишь усиливает чувство легкости и натуральности образа.

Жена Виктора Павлика очаровала стильными осенними образами с 4-летним сыномЖена Виктора Павлика с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Лук" Михаила Павлика

Своего сына Екатерина Репяхова старается одевать в соответствии с тенденциями детской моды, но с акцентом на удобство.

На мальчике - джинсовая куртка светло-голубого оттенка в стиле оверсайз. К ней идеально подходят вельветовые брюки светло-бежевого цвета. Фактурная полоска на штанах добавляет динамики и игривости.

На ногах у Миши - удобные светлые ботинки, которые идеально подходят для прогулок на природе. Лук мальчика гармонично сочетается с цветовой палитрой одежды мамы и окружающей среды.

Жена Виктора Павлика очаровала стильными осенними образами с 4-летним сыномСын Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как отреагировали в сети

Фолловеры жены Павлика тут же принялись комментировать ее атмосферные фото:

  • "Катя, вам так идет осень и эти луки"
  • "Вы очень красивые"
  • "Очень красивые и искренние фото"
  • "Такие оттенки"
  • "Очень уютная осенняя съемка".

Жена Виктора Павлика очаровала стильными осенними образами с 4-летним сыномЖена и сын Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

