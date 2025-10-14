Жена Виктора Павлика очаровала стильными осенними образами с 4-летним сыном
Молодая жена Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, поделилась новыми фото с 4-летним сыном Михаилом.
Жена Павлика показала новые фото с сыном
"Такая наша теплая осень, которая полна надежды и веры", - подписала снимки Репяхова.
Фотосессию устроили в уютной деревянной оранжерее, переполненной осенними цветами, что создало неповторимую, почти сказочную атмосферу.
Центральное место в кадре занимают обильные кусты хризантем разных цветов - от насыщенных оранжевых и желтых до глубоких бордовых и розовых. Это разнообразие осенних цветов не только создает яркий фон, но и подчеркивает время года.
На фотографиях жена Павлика и ее 4-летний сын улыбаются друг другу, обнимаются, обмениваются взглядами, и на одном кадре мальчик с восторгом показывает что-то маме.
Какой "лук" выбрала Репяхова
Екатерина Репяхова выбрала для фотосессии максимально комфортный осенний образ.
Она одета в бежевый свитер с воротником поло, дополненный широкими брюками глубокого шоколадного оттенка. Эта классическая цветовая гамма для осени, которая создает теплый и мягкий контраст.
Завершили стильный образ белые кеды, которые придали нотку современности.
Также жена Павлика разнообразила лук полосатым свитером в пастельных тонах, небрежно накинув его на плечи.
Волосы Екатерины собраны в простой, но аккуратный хвост, что подчеркивает ее естественную красоту. Макияж минимален, что лишь усиливает чувство легкости и натуральности образа.
"Лук" Михаила Павлика
Своего сына Екатерина Репяхова старается одевать в соответствии с тенденциями детской моды, но с акцентом на удобство.
На мальчике - джинсовая куртка светло-голубого оттенка в стиле оверсайз. К ней идеально подходят вельветовые брюки светло-бежевого цвета. Фактурная полоска на штанах добавляет динамики и игривости.
На ногах у Миши - удобные светлые ботинки, которые идеально подходят для прогулок на природе. Лук мальчика гармонично сочетается с цветовой палитрой одежды мамы и окружающей среды.
Как отреагировали в сети
Фолловеры жены Павлика тут же принялись комментировать ее атмосферные фото:
- "Катя, вам так идет осень и эти луки"
- "Вы очень красивые"
- "Очень красивые и искренние фото"
- "Такие оттенки"
- "Очень уютная осенняя съемка".
