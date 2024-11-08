РФ массированно атаковала Одесский район дронами: повреждены дома, есть раненые

В ночь с 7 на 8 ноября российские военные массированно атаковали дронами Одесский район. В результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

По его словам, из-за российской атаки беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, у нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений города выбиты окна и поврежден фасад.

Кроме того, в результате повреждения осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбита окна.

По состоянию на данный момент известно о двух раненых людях.

"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", – добавил Кипер.