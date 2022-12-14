Старейшая ассоциация бокса вернула в рейтинги спортсменов из РФ и Беларуси
На фоне продолжения полномасштабного вторжения России в Украину Всемирная боксерская ассоциация (WBA) возобновила рейтингование представителей страны-агрессора и ее союзницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.
Основанная в 1921 году ассоциация не видит взаимосвязи между пропагандой и ведением агрессивной войны с выступлениями спортсменов на международной арене. Введенные в марте ограничения в дальнейшем не будут действовать.
"Атлеты этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к войне против Украины. Однако было определено, что любой боксер, который выскажется в поддержку войны или примет в ней участие, немедленно будет устранен", – говорится в официальном заявлении WBA.
Весной организация выбросила россиян и белорусов из всех рейтинговых списков. Кроме того, вместе с WBO, WBC и IBF Всемирная боксерская ассоциация обязалась не санкционировать бои и турниры на территории РФ.
Накануне WBA подобрала нового обязательного претендента на титул украинца Александра Усика. Им стал британец Даниэль Дюбуа. В начале декабря он защитил титул регулярного чемпиона WBA от посягательств южноафриканца Лерена.
The athletes from this country are not soldiers or part of the government, so they have nothing to do with the war against Ukraine. However, it was determined that any fighter who speaks out in favor of the war or is involved in it will be removed immediately.— WBA Boxing (@WBABoxing) December 13, 2022
К слову, ранее экс-чемпион мира Фуэнтес преждевременно скончался из-за полученных в ринге травм.
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