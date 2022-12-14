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Старейшая ассоциация бокса вернула в рейтинги спортсменов из РФ и Беларуси

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Панама, Среда 14 декабря 2022 10:57
Старейшая ассоциация бокса вернула в рейтинги спортсменов из РФ и Беларуси Фото: Российских боксеров вернули в международный спорт (Facebook/Федерация Бокса Ярославской Области)
Автор: Антон Федорцив

На фоне продолжения полномасштабного вторжения России в Украину Всемирная боксерская ассоциация (WBA) возобновила рейтингование представителей страны-агрессора и ее союзницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

Основанная в 1921 году ассоциация не видит взаимосвязи между пропагандой и ведением агрессивной войны с выступлениями спортсменов на международной арене. Введенные в марте ограничения в дальнейшем не будут действовать.

"Атлеты этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к войне против Украины. Однако было определено, что любой боксер, который выскажется в поддержку войны или примет в ней участие, немедленно будет устранен", – говорится в официальном заявлении WBA.

Весной организация выбросила россиян и белорусов из всех рейтинговых списков. Кроме того, вместе с WBO, WBC и IBF Всемирная боксерская ассоциация обязалась не санкционировать бои и турниры на территории РФ.

Накануне WBA подобрала нового обязательного претендента на титул украинца Александра Усика. Им стал британец Даниэль Дюбуа. В начале декабря он защитил титул регулярного чемпиона WBA от посягательств южноафриканца Лерена.

К слову, ранее экс-чемпион мира Фуэнтес преждевременно скончался из-за полученных в ринге травм.

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