Усик – Фьюри. Объединительный бой получил новое препятствие от функционеров
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подобрала нового обязательного претендента на титул украинца Александра Усика. Решение может усложнить проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.
Даниэль Дюбуа должен выйти в ринг против 35-летнего украинского боксера. 3 декабря британец техническим нокаутом одолел Кевина Лерену и защитил титул регулярного чемпиона WBA.
В то же время Усик – действующий чемпион по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и культового журнала The Ring. Дюбуа стал вторым обязательным претендентом на сражение с украинцем. Ранее Международная боксерская федерация (IBF) назначила претендентом на титул хорвата Хрговича.
Между тем, главной целью команды Усика остается организация объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Соперником украинского боксера должен стать британец Тайсон Фьюри – чемпион WBC. Теоретически этот поединок может состояться до боя с Дюбуа.
В начале зимы "Цыганский Король" в третий раз победил соотечественника Дерека Чисору. Фьюри одолел "Войну" техническим нокаутом в 10-м раунде поединка на "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне.
The World Boxing Association (WBA) Championships Committee ordered the Heavyweight world title fight between Super Champion Oleksandr Usyk and Champion Daniel Dubois #UsykDubois— WBA Boxing (@WBABoxing) December 13, 2022
К слову, ранее экс-чемпион мира Фуэнтес преждевременно скончался из-за полученных в ринге травм.
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