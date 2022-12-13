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Усик – Фьюри. Объединительный бой получил новое препятствие от функционеров

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Вторник 13 декабря 2022 09:50
Усик – Фьюри. Объединительный бой получил новое препятствие от функционеров Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подобрала нового обязательного претендента на титул украинца Александра Усика. Решение может усложнить проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

Даниэль Дюбуа должен выйти в ринг против 35-летнего украинского боксера. 3 декабря британец техническим нокаутом одолел Кевина Лерену и защитил титул регулярного чемпиона WBA.

В то же время Усик – действующий чемпион по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO и культового журнала The Ring. Дюбуа стал вторым обязательным претендентом на сражение с украинцем. Ранее Международная боксерская федерация (IBF) назначила претендентом на титул хорвата Хрговича.

Между тем, главной целью команды Усика остается организация объединительного боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Соперником украинского боксера должен стать британец Тайсон Фьюри – чемпион WBC. Теоретически этот поединок может состояться до боя с Дюбуа.

В начале зимы "Цыганский Король" в третий раз победил соотечественника Дерека Чисору. Фьюри одолел "Войну" техническим нокаутом в 10-м раунде поединка на "Тоттенхэм Стэдиум" в Лондоне.

К слову, ранее экс-чемпион мира Фуэнтес преждевременно скончался из-за полученных в ринге травм.

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