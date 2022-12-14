Найстаріша асоціація боксу повернула до рейтингів спортсменів із РФ і Білорусі

На фоні продовження повномасштабного вторгнення Росії до України Всесвітня боксерська асоціація (WBA) відновила рейтингування представників країни-агресора та її союзниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter організації .

Заснована в 1921 році асоціація не бачить взаємозв'язку між пропагандою і ведення агресивної війни з виступами спортсменів на міжнародній арені. Запроваджені в березні обмеження надалі не діятимуть.

"Атлети цієї країн не є солдатами чи частиною уряду, тож вони не мають жодного відношення до війни проти України. Проте, було визначено, що будь-який боксер, який висловиться на підтримку війни чи візьме в ній участь, негайно буде усунений", – йдеться в офіційній заяві WBA.

Навесні організація викинула росіян і білорусів зі всіх рейтингових списків. Окрім того, разом із WBO, WBC та IBF Всесвітня боксерська асоціація зобов'язалася не санкціонувати бої та турніри на території РФ.

Напередодні WBA підібрала нового обов'язкового претендента на титул українця Олександра Усика. Ним став британець Даніель Дюбуа. На початку грудня він захистив титул регулярного чемпіона WBA від посягань південноафриканця Лерена.