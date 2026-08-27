Самая сложная ситуация в Борисполе: на Киевщине ухудшилось качество воздуха

В нескольких населенных пунктах Киевской области утром 27 августа было зафиксировано ухудшение качества воздуха. Главной причиной стали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.

По данным среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, самая сложная ситуация сложилась в Борисполе. Там экологи обнаружили повышенный уровень углекислого газа (СО2) и мелкодисперсной пыли, которая образуется при пожарах.

Кроме того, из-за распространения мелкодисперсной пыли качество атмосферного воздуха временно ухудшилось в Иванкове, Белой Церкви, Василькове, Обухове и Броварах.

В то же время, в других населенных пунктах области, где проводится мониторинг, превышений допустимых показателей химических и биологических веществ не обнаружили.

Риски для здоровья

Специалисты отмечают, что загрязнение может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у детей, пожилых и лиц, имеющих повышенную чувствительность к раздражителям дыхательных путей.

Чтобы снизить негативное влияние на организм, специалисты рекомендуют держать окна закрытыми и максимально ограничить пребывание на открытом воздухе. Также местным жителям посоветовали пить достаточное количество воды и при наличии использовать бытовые очистители воздуха на максимальном режиме.

Ситуация с радиацией

Несмотря на задымление, уровень гамма-излучения на территории всей Киевской области остается в пределах нормы и полностью соответствует естественному фону.

В настоящее время контроль за состоянием воздуха осуществляется в круглосуточном автоматическом режиме при стабильном электропитании. Непрерывные наблюдения производят на 16 специальных пунктах.