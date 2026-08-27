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Найскладніша ситуація у Борисполі: на Київщині погіршилась якість повітря

11:56 27.08.2026 Чт
2 хв
Фахівці радять щільно зачиняти вікна і якомога менше перебувати на вулиці
aimg Валерій Ульяненко
Найскладніша ситуація у Борисполі: на Київщині погіршилась якість повітря Фото: на Київщині фіксують погіршення якості повітря (Getty Images)
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У кількох населених пунктах Київської області вранці 27 серпня зафіксували погіршення якості повітря. Головною причиною стали пожежі, що спалахнули внаслідок ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації.

За даними середньодобових спостережень моніторингових постів, найскладніша ситуація склалася у Борисполі. Там екологи виявили підвищений рівень вуглекислого газу (СО2) та дрібнодисперсного пилу, який утворюється під час пожеж.

Крім того, через поширення дрібнодисперсного пилу якість атмосферного повітря тимчасово погіршилася в Іванкові, Білій Церкві, Василькові, Обухові та Броварах.

Водночас в інших населених пунктах області, де проводиться моніторинг, перевищень допустимих показників хімічних і біологічних речовин не виявили.

Ризики для здоров'я

Фахівці зазначають, що забруднення може викликати дискомфорт при диханні, особливо у дітей, літніх людей та осіб, які мають підвищену чутливість до подразників дихальних шляхів.

Щоб зменшити негативний вплив на організм, фахівці рекомендують тримати вікна зачиненими та максимально обмежити перебування на відкритому повітрі. Також місцевим жителям порадили пити достатню кількість води та за наявності використовувати побутові очищувачі повітря на максимальному режимі.

Ситуація з радіацією

Попри задимлення, рівень гамма-випромінювання на території всієї Київської області залишається в межах норми та повністю відповідає природному фону.

Наразі контроль за станом повітря здійснюється у цілодобовому автоматичному режимі за умови стабільного електроживлення. Безперервні спостереження проводять на 16 спеціальних пунктах.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти атакували Київ. Падіння уламків зафіксували у Подільському та Шевченківському районах столиці.

Всі деталі про наслідки нічної комбінованої атаки РФ по Україні - в матеріалі РБК-Україна.

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