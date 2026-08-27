В Киеве обломки упали у жилого дома и на территории школы: последствия атаки
В ночь на 27 августа в Киеве зафиксировали падение обломков сразу в двух районах - Подольском и Шевченковском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
В Подольском районе обломки рухнули во дворе жилого дома. Информация о возможных пострадавших и масштабе повреждений пока уточняется.
Впоследствии стало известно еще одно попадание - в Шевченковском районе обломки упали на территории учебного заведения.
Воздушная угроза в столице продолжается, поэтому в КМВА призвали жителей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.
Той же ночью Россияатаковала Запорожье, Полтавщину и Кривой Рог - в Запорожье ранены три человека, а в Кривом Роге попадание по промышленному предприятию травмировало еще двоих.
Тогда жев Киеве раздались взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу.